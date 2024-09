A Dresda crolla parzialmente il ponte Carola sul fiume Elba Roma, 11 set. (askanews) - Una sezione del ponte Carola di Dresda è finita nelle acque del fiume Elba dopo essere parzialmente crollata nelle prime ore di mercoledì mattina, riferiscono i vigili del fuoco della città, capitale della Sassonia, est della Germania. "Non potevo crederci stamattina", afferma un residente, Manfred Gebler, svegliato dal rumore del crollo. L'area attorno al ponte è stata circoscritta e i residenti sono stati invitati a stare lontano per il timore di ulteriori crolli. "Mi sono svegliato per caso esattamente alle 2.55 perché ho sentito un botto, e ho guardato l'orologio: le 2:55 e poi ho sentito le auto della polizia. Era proprio così e all'inizio ho pensato che fosse un'esplosione. Ma il ponte che stava crollando, è qualcosa di incredibile. Incredibile", ha raccontato il testimone Gebler.