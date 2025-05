A Damasco vanno a ruba i calzini con la caricatura di Assad Milano, 6 mag. (askanews) - Vanno a ruba nel suk di Damasco i calzini con raffigurate diverse caricature di Bashar Al Assad. Nel suo negozio in una via della capitale siriana, Bassel al-Sati vende un'intera gamma di calzini con caricature del deposto presidente e della sua famiglia sulle piante dei piedi, ridicolizzando l'uomo che ha governato la Siria con il pugno di ferro. Per chi vuole ci sono anche a disposizione dei poster di Assad. "Ho conservato alcuni ritratti per coloro che non sono potuti venire in tempo a celebrare la caduta del regime, così da poter dare loro queste foto e calpestarle, bruciarle o farne ciò che vogliono. Voglio portare gioia a coloro che sono stati privati della felicità per così tanti giorni e anni." Particolarmente apprezzati i calzini, per i quali una fabbrica ha aumentato la produzione, da 2.000 a 3.000 al giorno, richiestissimi dai siriani ma anche dai turisti, come souvenir. "La gente prova odio verso Bashar al-Assad e la sua famiglia regnante, poiché molti hanno sofferto a causa loro - ha spiegato Zeyad Zaouit, proprietario di una fabbrica di calzini - Tuttavia, non hanno modo di vendicarsi, dato che lui è fuggito e rimane irraggiungibile. Quindi deriderlo è diventata la loro forma di vendetta".