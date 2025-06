A Cinecittà World torna "Roma on fire", tra gladiatori, fuoco e bighe Roma, 13 giu. (askanews) - Dopo oltre 50 repliche sold out la scorsa estate, torna il live show serale "Roma On Fire". Da venerdì 13 giugno il Parco a tema Roma World si riaccende con un kolossal dal vivo che trasporta gli spettatori nell'Antica Roma, tra cavalli al galoppo e corse delle bighe che accompagnano le battaglie dei gladiatori, con effetti speciali e videomapping per ricreare il grande incendio di Roma. Lo spettacolo proseguirà per tutto il periodo estivo, fino al 14 settembre, nell'Arena di Ben Hur, set originale del remake del film vincitore di 11 Oscar e della serie TV Those About to Die. Lo show, che arricchisce l'esperienza di Roma World, il Parco dove vivere una giornata da antico romano, è curato da Giovanni De Anna ed è incluso in tutti i biglietti d'ingresso di Cinecittà World. Disponibile anche un biglietto dedicato a partire da 19 euro.