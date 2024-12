A Cinecittà World sbarca Oriental World, Festival Luminarie Cinesi Roma, 4 dic. (askanews) - La magia e il fascino millenario della Cina arrivano a Cinecittà World. Fino al 6 gennaio, il Parco divertimenti del cinema e della tv di Roma si trasforma in uno spettacolo di colori e suggestioni asiatiche con Oriental World, il festival delle luminarie cinesi, un percorso di luci che combina grandiose architetture, animali esotici, animatronici, miti e leggende e che permette agli ospiti di avventurarsi in un viaggio alla scoperta della misteriosa cultura orientale. Oltre 220 installazioni luminose, realizzate a mano da sapienti artigiani, alte fino a 8 metri, disegnano un percorso fiabesco di oltre 1 km, da visitare a piedi, incluso nel biglietto di Cinecittà World, che si snoda attraverso due mondi: Il Palazzo del Dragone, leggendario reame subacqueo residenza del Re dei mari, abitato da una varietà di creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio, i soldati Gambero e Pesce, e poi Oriental Wonderland, il paese delle meraviglie dove la mitologia cinese prende vita tra piante marine e animali fantastici come la Fenice o il leggendario Dragone Cinese di oltre 30 metri. Nell'atmosfera incantata del Parco, tra tradizione e immaginazione, sarà possibile anche intraprendere un viaggio tra i sapori autentici della cucina cinese con Oriental Food, lo street food a tema dedicato. "Oriental World aggiunge un nuovo 'mondo' a quelli già esistenti a Cinecittà World - spiega Stefano Cigarini, Amministratore Delegato - tra le 7 aree a tema del parco ed i nostri altri 2 parchi - Roma World e Aqua World- per Natale prende vita una nuova esperienza immersiva che farà viaggiare gli ospiti nell'estremo Oriente senza allontanarsi da Roma".