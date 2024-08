A Capri Tappa del Tour di Voucher "La Notte delle Stelle" Roma, 8 ago. (askanews) - Voucher Il Turismo in onda organizza " La Notte delle Stelle" Sabato 10 Agosto sul Motor Yacht Patrizia della compagnia di navigazione NLG. Una serata all'insegna della cultura con la presentazione del Libro del Dott. Biagio Maimone "La comunicazione creativa per lo sviluppo socio umanitario". Presenti anche le case cinematografiche Milanesi Viva Productions e Pama Film Productions che sostengono progetti di spessore artistici e culturali. Sarà un viaggio esperienziale attraverso tradizioni, cultura, musiche stile capresi. Degustazione eccellenze enogastronomiche tutte Made in Italy tra le quali:la pasta Cuomo, gli spumanti Black Diamond, il caffè Prezioso ed altre ancora. Per le sue peculiarità Napoli si candida come capitale della nuova cultura del sud del mondo.