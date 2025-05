A Cannes nuovo dress code: "Nudità vietate sul red carpet" Cannes, 13 mag. (askanews) - Cannes aggiorna il dress code del red carpet e vieta esplicitamente nudità o vestiti troppo ingombranti. Lo si legge sul documento ufficiale della 78esima edizione del Festival francese del cinema, in cui vengono elencate regole, orari, informazioni logistiche e anche le regole sul vestiario. "Per motivi di decenza - si legge - la nudità è vietata sul Red Carpet, così come in qualsiasi altro luogo del Festival. Non sono ammessi abiti, in particolare quelli lunghi, il cui volume impedisce il movimento degli ospiti e rende difficile sedersi in sala". Cannes è famosa per le regole rigide sul vestiario elegante previsto per le proiezioni più importanti al Grand Palais e per aver vietato i selfie, dal 2015, sul tappeto rosso. Secondo fonti interne, riportate dall'Hollywood reporter, in realtà l'obiettivo non è regolamentare i vestiti ma evitare casi di nudo integrale, o quasi, come quello della modella Bianca Censori ai Grammy Awards. In effetti nel documento si parla solo genericamente di "nudità", un termine vago la cui interpretazione toccherà al "personale di accoglienza del Festival" che, secondo quanto dice il documento "sarà tenuto a negare l'accesso alle 'Montées de marche' a chiunque non rispetti queste regole". Star o non star. È tutto da vedere.