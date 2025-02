A Buenos Aires folla fazzoletti arancioni per i Bibas e ostaggi Hamas Buenos Aires, 25 feb. (askanews) - Centinaia di persone hanno manifestato con in mano dei fazzoletti arancioni per le strade di Buenos Aires, capitale dell'Argentina, per ricordare i membri della famiglia Bibas restituiti senza vita e chiedere ad Hamas il rilascio "immediato" di tutti gli ostaggi ancora detenuti a Gaza dall'attacco a Israele del 7 ottobre 2023. "Siamo qui per ricordare i membri della famiglia Bibas che sono stati assassinati durante la prigionia di Hamas, siamo qui per chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi che sono lì, siamo qui per difendere ogni antisemitismo, siamo qui per sostenere i valori che ci uniscono, i diritti umani, la libertà, il valore della vita", ha dichiarato l'ambasciatore israeliano in Argentina, Eyal Sela, durante il corteo.