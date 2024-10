A Bruxelles vertice serale in hotel tra Meloni, Salvini e Tajani Bruxelles, 16 ott. (askanews) - Vertice serale a Bruxelles tra la premier Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini e l'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all'hotel Amigo dove alloggia la presidente del Consiglio. Un incontro all'indomani del Consiglio dei ministri che ha dato il via alla manovra. Salvini è a Bruxelles per partecipare al pre-vertice (il primo) del gruppo dei Partrioti mentre Tajani per il consueto incontro del Ppe. Per Meloni in programma il Consiglio europeo ma poi ripartirà subito per volare in Giordania e in Libano. Poco prima del vertice a tre, la presidente del Consiglio aveva cenato con Tajani e Raffaele Fitto, designato come commissario europeo, sempre in albergo.