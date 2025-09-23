Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
VideoA Bolzano una tassa di soggiorno per 'turisti' a 4 zampe
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. A Bolzano una tassa di soggiorno per 'turisti' a 4 zampe

A Bolzano una tassa di soggiorno per 'turisti' a 4 zampe

In vista in Alto Adige anche il ritorno della tassa per i cani