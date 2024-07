A Bologna un meeting per unire medicina e intelligenza artificiale

Il dottor Filippo Filicori ha organizzato un incontro internazionale per affrontare il tema della sinergia tra medicina e intelligenza artificiale. Dal 19 al 21 settembre esperti da ogni parte del mondo si riuniranno sotto le Due Torri per AI2M, il primo meeting annuale sulle innovazioni delle tecnologie e dell'IA in campo medico