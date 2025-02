A Berlino aspettando le elezioni: "c'è tanta ansia", "mai con l'AfD" Berlino, 20 feb. (askanews) - Si vota fra tre giorni in Germania per le politiche anticipate e nella capitale i berlinesi esprimono ansia e incertezza. I sondaggi vedono avanti i conservatori cristiano democratici della CDU e il loro leader Friedrich Merz dovrebbe essere il prossimo cancelliere, mentre i socialdemocratici del cancelliere uscente Olaf Scholz sarebbero terzi con circa il 16%. In mezzo data circa al 20% l'Alternative fur Deutschland, l'estrema destra ora guidata da Alice Weidel. La CDU ha promesso che non farà patti di governo con l'AfD, ma chissà; dipenderà anche dalle performance degli altri partiti, la sinistra della Linke, i Verdi, i Liberali. Jonathan Winkler, un video editor, dice che se ci sono limiti chiari sulle possibili alleanze a destra, "Merz potrebbe essere un buon cancelliere anche se non è la mia scelta, ma lui e il partito devono mettere le carte sul tavolo e spiegare chiaramente cosa faranno". Pesano molto gli eventi internazionali, e anche in Germania alcuni non sono d'accordo con l'invio di armi all'Ucraina: "Avrei sperato di vedere un vero cambiamento" dice Martina, pensionata, "soprattutto perché pare che il 60% della popolazione voglia la pace in Ucraina ma pare che non interessi a nessuno e continuiamo a mandare armi. Per me i fattori fondamentali sono nell'ordine la pace, le politiche migratorie e l'economia, e non mi pare che ci sia abbastanza attenzione su questi temi oppure sono trattati in maniera molto polemica". "Molta gente è ansiosa, ha paura dei risultati" dice Tristan, uno studente, "ma soprattutto dei prossimi mesi e delle trattative per il governo, temono che regni il caos" A Berlino nessuno ammette di votare a destra, anzi: "Sono molto preoccupata per il 20% dell'Afd" dice Mariel, studente. "Penso che ci sarà uno spostamento a destra ma ho visto che anche la Linke sta crescendo e questo mi dà un po' di speranza". E Silvia Otto, libera professionista, dice "io mi aspetto sì un cambiamento ma a destra spero di no. Sì, questo per me è fondamentale. Tutti gli altri candidati hanno almeno qualcosa di buono ma sono assolutamente contro la AfD".