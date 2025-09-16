A Bergamo "#tuoCarmine si racconta" con SuperUrbanity e TTB Bergamo, 16 set. (askanews) - Nel cuore di Città Alta, a Bergamo, il Monastero del Carmine si racconta. con una nuova voce. Una voce digitale, accessibile, e profondamente umana. È il progetto "#tuoCarmine si racconta", nato dall'incontro tra la visione tecnologica di SuperUrbanity e la vocazione culturale del Teatro Tascabile di Bergamo. Un luogo del Cinquecento che, grazie alla tecnologia, si apre a tutti. Un progetto che ha vinto Innovacultura 2024, distinguendosi come l'unico a rappresentare Bergamo nella categoria dedicata ai complessi monumentali non statali. Abbiamo parlato con Rodolfo Pinto, CEO SuperUrbanity: "Il progetto mira a creare un layer digitale di un luogo fisico della storia e della cultura della città di Bergamo e mira a digitalizzare lo spazio in modo integrato, replicabile e scalabile. Quindi interveniamo con un software che riguarda la governance e la gestione dei rapporti con i donors del Teatro Tascabile che contribuiscono alla rigenerazione del Monastero del Carmine e è uno strumento che poi aiuta a valorizzare il loro contributo. Abbiamo realizzato poi una visitor experience fatta di interaction design, monitor interattivi, realtà aumentata con l'ottica di essere quanto più accessibile e inclusiva possibile e un ultimo strumento invece uno strumento digitale per coinvolgere i visitatori nel futuro di questo spazio contribuendo attraverso le loro idee, le loro suggestioni alla rigenerazione di tanti spazi ancora da rigenerare all'interno del Monastero del Carmine". Il progetto è stato pensato da un team multidisciplinare: sviluppatori, attori, ma anche interpreti LIS, persone sorde, grafici, abitanti del quartiere. Un mosaico di competenze che ha dato vita a una web app fruibile con testi, audio, video in LIS, realtà aumentata e supporti per disabilità visive e uditive. Tutto ruota attorno a una nuova infrastruttura digitale. Il portale teatrotascabile.org diventa il punto di accesso unico al Carmine, alle sue attività, e alla sua memoria collettiva. È poi intervenuta Gloria Gusmaroli, coordinatrice "#tuoCarmine si racconta" per Teatro Tascabile Bergamo: "Il progetto "#tuoCarmine si racconta è un layer digitale che abbiamo deciso di organizzare all'interno del Monastero del Carmine e che permette alle persone di scoprire le storie che hanno attraversato il Monastero in autonomia quindi anche senza la presenza del teatro tascabile, del comune o di persone che lo raccontano. Questa idea nasce anche dalla volontà di far scoprire il posto attraverso i racconti di chi lo ha vissuto quindi tutta la fruizione del materiale avverrà tramite i volti e le parole di chi lo ha abitato". Con "#tuoCarmine si racconta", il Monastero del Carmine si trasforma dunque da spazio da visitare. a spazio da vivere, ponendosi come modello che può diventare un riferimento nazionale per la trasformazione digitale dei beni culturali.