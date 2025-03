A Bari donna estratta viva dalle macerie del palazzo crollato Bari, 7 mar. (askanews) - È salva la donna dispersa dopo il crollo della palazzina di 5 piani in via de Amicis a Bari. Con un eccezionale intervento durato oltre 24 ore i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare e ad estrarre la donna, affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale. Un lungo applauso liberatorio delle persone che hanno assistito all'operazione di soccorso ha accompagnato la barella della donna, ora ricoverata in ospedale.