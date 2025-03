A Bangkok i parenti aspettano notizie dei dispersi nel sisma Bangkok, 31 mar. (askanews) - Amici e familiari dei dispersi nel sisma attendono con ansia notizie sui loro cari mentre continuano le ricerche e i soccorsi per i sopravvissuti dopo il mortale terremoto di magnitudo 7,7 che ha scosso il Myanmar e fatto crollare un grattacielo in costruzione nella capitale thailandese. Almeno 18 persone sono morte nella capitale della Thailandia, hanno detto le autorità cittadine domenica, con 33 feriti e 78 ancora dispersi. La maggior parte dei morti sono operai uccisi nel crollo della torre, mentre si ritiene che la maggior parte dei dispersi sia intrappolata sotto l'immensa pila di detriti dove un tempo sorgeva il grattacielo. Tre giorni dopo il mortale terremoto, un parente dell'operaio scomparso in attesa sul posto dice: "Aspettiamo e aspettiamo finché non li troveremo".