A 100 anni dalla scomparsa, uno show celebra Houdini Roma, 31 ott. (askanews) - La star di Broadway Ryan Silverman sarà protagonista del musical "The Impossible Man - Houdini Musical Magic", uno straordinario allestimento per celebrare il centenario dalla scomparsa del più grande mago di tutti i tempi: Harry Houdini. Il musical sarà in anteprima, in lingua inglese, il 23 e 24 aprile 2025 al Teatro Sociale, sul Lago di Como. Prodotto da Broadway Italia, "The Impossible Man" è un progetto che nasce oltreoceano e prende corpo dall'incontro con un grande creativo italiano, il regista Federico Bellone. Il musical andrà in scena con un allestimento costituito da oltre 20 spettacolari illusioni, alcune mai presentate prima, che terranno il pubblico col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Tra queste, l'apparizione di un grande elefante in palcoscenico e un'inedita versione della famosa pagoda della tortura cinese dell'acqua. Basato sulla vera storia di Harry Houdini, il mago ungherese che rivoluzionò il mondo della magia con le sue incredibili performance, lo spettacolo si avvale di una drammaturgia ispirata a serie televisive attuali, dove la narrazione salta dal presente - in questo caso il giorno del suo ultimo show, nel 1926 - a vari episodi del passato, grazie a un libretto di Federico Bellone, a cui si deve la nuova versione de "Il fantasma dell'Opera" di Andrew Lloyd Webber con Ramin Karimloo. Federico Bellone firma anche la regia, le musiche sono di Giovanni Maria Lori, le coreografie di Gillian Bruce, mentre le magie della pièce sono di Paolo Carta. "Il genere musical ha preso molta forza in Italia ed è un vero piacere per noi che questo progetto veda la luce nell'atmosfera da sogno del Lago di Como" dichiara Federico Bellone. "Entro il 2025, sempre in Italia, si terrà la Prima Mondiale dello spettacolo che, dopo un tour in varie tappe, mira a celebrare il centenario dalla scomparsa di Houdini (che ricorre la notte di Halloween 2026), sulla più grande platea internazionale del musical: Broadway". Una produzione esaltante, che vede la Broadway Italia guidata dal CEO Luca Montebugnoli, impegnata in un allestimento molto complesso e davvero spettacolare. "Siamo orgogliosi di portare sul palco uno show assolutamente originale, che vedrà il suo debutto proprio nel nostro Paese. Negli ultimi anni abbiamo portato in Italia musical di grande successo come "Il Fantasma dell'Opera" e "Anastasia", dimostrando che i tecnici, gli attori e i creativi italiani sono capaci di eccellere a livello mondiale". Biglietti a partire da 40 (prevendita inclusa) in vendita dalle ore 24.00 di questa notte di Halloween, su Vivaticket.