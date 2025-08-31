Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Video9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. 9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza

9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza

Il dato, diffuso dal dossier di Tuttoscuola sull'edilizia scolastica