7 ottobre, Olivier Roy: in Medio Oriente ci sarà ancora escalation Ferrara, 7 ott. (askanews) - Il conflitto in Medio Oriente si infiammerà ancora di più e Israele sente dei avere le mani libere nella propria azione. Lo sostiene il politologo francese, esperto di Islam, Olivier Roy, che è stato tra gli ospiti del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara. "Credo che sul medio periodo, diciamo un anno - ha detto Roy ad askanews - ci sarà un'escalation. Israele vuole distruggere militarmente Hamas ed Hezbollah e respingere l'Iran all'interno dei suoi confini. Oggi hanno, o sono convinti di avere, i mezzi per farlo, questo è l'elemento nuovo. Finora Israele pensava che non ci fosse una reale possibilità di eliminare Hezbollah o i gruppi palestinesi e iraniani. Adesso sentono di avere una finestra di opportunità e per questo vanno avanti, per questo continueranno l'escalation". In questo scenario cosa può fare la comunità internazionale? "Oggi Israele ha le mani libere, perché nessun Paese ha la forza o la volontà di fermarli", ha concluso il professor Roy.