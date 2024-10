7 ottobre, Netanyahu al memoriale delle vittime a Gerusalemme Gerusalemme, 7 ott. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il sindaco di Gerusalemme, Moshe Leon, hanno visitato un memoriale per le vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Israele celebra il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, il peggiore della sua storia e che ha scatenato una guerra devastante a Gaza che da allora si è estesa in Libano. "In questo giorno, in questo luogo e in molti luoghi del nostro Paese, ricordiamo i nostri morti, i nostri ostaggi che siamo obbligati a riportare indietro, e i nostri eroi caduti in difesa della patria e del Paese - ha dichiarato il premier israeliano - Abbiamo vissuto un terribile massacro un anno fa, e noi ci siamo sollevati come un popolo, come un leoneEcco, un popolo si solleva come un leone, e come un leone si alza (riferimento biblico, ndr)"