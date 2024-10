7 ottobre, commemorazioni per vittime e ostaggi da Parigi a Sydney Roma, 7 ott. (askanews) - Veglie e commemorazioni in molte città del mondo per ricordare un anno dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Da Parigi, dove nel quartiere Saint-Paul sono state appese lanterne di carta bianche con attaccate le foto delle vittime di quel giorno, a Sydney, in Australia, dove membri della comunità ebraica si sono riuniti all'alba per commemorare i morti e ricordare gli ostaggi di cui si attende ancora il ritorno. A Ginevra omaggio alle vittime alla vigilia del 7 ottobre, con decine di persone che si sono ritrovate davanti alla sede delle Nazioni Unite mostrando cartelli con le foto delle persone rapite nella piazza principale.