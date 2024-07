"30 anni (di meno)", Ghini, Greg e Catania tornano indietro nel tempo Roma, 17 lug. (askanews) - Tre uomini di mezz'età, molto diversi fra loro, si ritrovano nella stessa stanza in una clinica privata. Parte così la commedia "30 anni (di meno)" interpretata da Massimo Ghini, Antonio Catania e Claudio Greg Gregori, diretta da Mauro Graiani, nei cinema dal 21 agosto, in cui personaggi apparentemente inconciliabili si ritrovano a condividere gioie e sventure delle conseguenze di una pillola che li fa tornare ai 30 anni. Ghini ha detto: "Quello che mi interessava era il tipo di rapporto comico e dissacrante anche in qualche maniera tra i vari personaggi, perché in fondo condividiamo un malessere iniziale e speriamo, crediamo, che una pasticca possa darci la felicità. Che poi è quello che in questo momento pensano in parecchi". Greg ha commentato: "Riflettendo sulla cosa non mi dispiace affatto l'età che ho adesso, perché fisicamente mi sento fortunatamente bene e anche come grado evolutivo". Nella commedia c'è anche lo spaesamento e l'incredulità di questi giovani-anziani di fronte a un mondo che è completamente cambiato. "Io mi ricordo quando c'era la balera, c'erano le ragazze, si cercavano i primi approcci. - ha affermato Catania - E poi, dopo, i ragazzi si divertono a spruzzare negli occhi degli altri dello spray al peperoncino, quello è il momento magico.. Quindi come si fa a ritrovarsi a 70 anni in un mondo di questo tipo. Impossibile, no? Quindi c'è qualcosa che è successo che ci è sfuggito evidentemente".