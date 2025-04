25 aprile, Picierno a Ventotene: costruire l'Ue sull'antifascismo Ventotene, 25 apr. (askanews) - Il messaggio della vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno nel giorno dell'80esimo anniversario della Liberazione. "A Ventotene per celebrare il 25 aprile, perché l'antifascismo non è qualcosa da relegare nei libri di scuola ma è la pietra angolare su cui costruire l'Europa di oggi e di domani" ha detto. Picierno, insieme al vicesindaco del Comune di Ventotene Giuseppe Pepe, ha deposto una corona per l'80esimo anniversario, poi ha reso omaggio presso il cimitero dell'isola ad Altiero Spinelli e a Luciano Bolis.