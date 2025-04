25 aprile, a Milano pronto al via il corteo, i Propal in testa Milano, 25 apr. (askanews) - A Milano, il concentramento per il corteo del 25 aprile è a via Palestro. Questa la situazione prima della partenza : i propalestinesi hanno preso la testa del corteo, a seguire l'ANPI e il resto dei partecipanti. La presenza dei dimostranti propal a Milano - come a Roma - è il maggior motivo di tensione per il timore di eventuali scontri in particolare con i rappresentati ebraici delle associazioni della Resistenza.