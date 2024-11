2024, urne aperte per le presidenziali: il voto a New York New York, 5 nov. (askanews) - Urne aperte negli Stati Uniti per le elezioni in cui verrà deciso se il Paese avrà per la prima volta nella storia una presidente donna, la democratica Kamala Harris, 60 anni, o vedrà tornare nello studio Ovale il repubblicano Donald Trump, 78 anni. Queste immagini arrivano da New York dove i primi elettori si sono presentati ai seggi per scegliere il 47esimo presidente degli Stati Uniti.