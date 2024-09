12oz protagonista al Salone Franchising Milano Milano, 27 set. (askanews) - Un settore, quello del franchising, in forte crescita in tutto il Paese, come conferma il successo del Salone Franchising Milano. All'Allianz MiCo 130 aziende pronte a presentare il loro format a potenziali franchise in cerca di investimento. Un trend positivo confermato dai dati: il comparto vale oggi infatti circa l'1,8% del PIL, per un giro d'affari da 34 milioni di euro con un aumento degli occupati che si stabilizza intorno al 13,8%. Dal fitness alla cosmetica passando per il food. La varietà del Salone Franchising Milano ha fatto centro, proponendo inoltre nel settore della caffetteria l'originalità e la personalità di 12oz. Brand giovane con un compito difficile, ma stimolante: rompere i tabù italiani classici legati al mondo del caffè. Abbiamo parlato con David Nathaniel, Fondatore e CEO 12oz: "Sicuramente il mercato del caffè in Italia fino agli ultimi anni era molto specifico e molto particolare, devo dire che con le nuove generazioni, la famosa GenZ, questi consumi si sono modificati. Oggi un ragazzo giovane può bere tranquillamente durante l'arco della giornata sia dei caffè espressi, americani, bevande fredde a base caffè con caramello, e facilmente si può differenziare nell'arco della giornata e a seconda dei gusti della persona". Ovviamente strizzare l'occhio alla GenZ, il target principale di 12oz, senza dimenticare le altre fette di mercato, che iniziano sempre di più ad apprezzare l'abitudine made in USA di sorseggiare bevande in movimento svolgendo le varie attività quotidiane. Con la classica e iconica cup simbolo di uno stile di vita codificato. Ha così concluso David Nathaniel, Fondatore e CEO 12oz: "Noi in questo momento abbiamo trenta punti vendita, principalmente nel nord Italia perché essendo di Milano abbiamo cominciato nelle città più vicine a noi come appunto Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, abbiamo poi aperto il nostro primo punto vendita a Roma e l'idea è quella di potere, nei prossimi anni, coprire tutto il territorio nazionale ed anche all'estero". La ricerca tecnologica, le nuove ricette, l'attenzione alla materia prima. E un occhio fisso agli obbiettivi futuri: 12oz è pronta a raccogliere le sfide del mercato.