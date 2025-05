1000 Miglia - Banca di Bologna partner della 4° tappa insieme al Comune di San Lazzaro

Venerdì 14 giugno, la 1000 Miglia ha attraversato San Lazzaro di Savena, Comune con cui abbiamo collaborato per questa importante iniziativa! Piazza Bracci ha accolto tantissime persone riunite per assistere alla quarta tappa della famosa corsa d’auto d’epoca. Noi di Banca di Bologna eravamo presenti insieme al nostro Presidente, Enzo Mengoli, per commentare ed intervistare i protagonisti di questa iniziativa unica, affiancati dal famoso giornalista e conduttore Marino Bartoletti e il plurivincitore della gara Giuliano Canè. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e condiviso con noi questa esperienza unica.