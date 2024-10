100 anni Radio e 70 Tv, Console NY: ponte per comunità italiana New York, 16 ott. (askanews) - "E' stato un evento straordinario, l'unica celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 anni della tv italiana svolta al di fuori del territorio nazionale. In un contesto non casualmente scelto perchè New York rappresenta attraverso la nostra comunità all'estero uno dei luoghi in cui milioni di italiani sono arrivati. Italiani per i quali la radio e la televisione italiana hanno rappresentato poi per decenni un fondamentale ponte con la madrepatria. Questo ruolo di ponte la Rai ha continuato a svolgerlo e se posso dire anche con il ruolo di aggregatore sociale. E l'evento si è arricchito anche della presenza del figlio del grande Mike Bongiorno, Nicolò, presidente dell'omonima fondazione. E chi meglio di Bongiorno poteva rappresentare la Rai, la TV in Italia, e chi meglio di un italoamericano come Bongiorno poteva farlo qua a New York". Così il Console Generale d'Italia a New York, Fabrizio Di Michele, ha commentato l'evento al Consolato che nella settimana delle celebrabrazioni del Columbus Day ha voluto ricordare e valorizzare il ruolo di promozione culturale del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, nel doppio anniversario dei 100 anni della Radio e dei 70 anni della Tv, attraverso "suoni e immagini senza confini", con una lectio multimediale del professor Umberto Broccoli e e un omaggio alla memoria di Mike Bongiorno, nato a New York e di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Intervenuto il figlio Nicolò, autore di una biografia del papà, con la proiezione in anteprima delle prime immagini della fiction Rai "Mike" in quattro puntate, in onda sulla rete ammiraglia il 21 ottobre. La manifestazione, promossa dal Consolato Generale d'Italia e Rai - Radiotelevisione italiana, curata da Marco Giudici (The Italian Academy for Advanced Studies, Columbia University), è stata organizzata in collaborazione con Rai Teche, con il patrocinio della Fondazione Mike Bongiorno, Askanews e La Voce di New York media partner con il sostegno di US Wind e il supporto tecnico di Ciao Usa TV.