100 anni Radio e 70 Tv, Broccoli a NY: creato linguaggio mondo New York, 16 ott. (askanews) - "Noi viviamo in un mondo tutto connesso, nel quale si parla sempre meno però si è connessi. Radio prima e televisione dopo hanno fatto in modo di unificare tutto questo, creando un linguaggio comune e in Italia come all'estero questo ha fatto in modo che ci si potesse parlare ed ascoltare. Quindi ha creato una koinè, un linguaggio comune da dove poi sono scaturiti i social. Ma il linguaggio radiotelevisivo al quale sono più legato prevede lo studio, la differenza sostanziale tra facile e e semplice, facile è quello che succede oggi, ognuno può parlare e può dare la sua pur rispettabilissima opinione. Semplice era invece la radio quando è nata nel 1924 e la televisione quando è nata in Italia nel 1954 perchè voleva dire studiare un percorso semplice e fare in modo che tutti potessero capire". Lo ha evidenziato in una lectio multimediale (con audio e video d'epoca, attraverso l'utilizzo di materiali delle Teche Rai) il prof. Umberto Broccoli, in occasione dell'evento al Consolato Generale di New York che nella settimana delle celebrabrazioni del Columbus Day ha voluto ricordare e valorizzare il ruolo di promozione culturale del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, nel doppio anniversario dei 100 anni della Radio e dei 70 anni della Tv, attraverso "suoni e immagini senza confini". "Facendo un passo indietro - ha proseguito Broccoli - la Rai si è subito adeguata al contesto internazionale con la creazione dell'Eurovisione per connettere tutte le televisioni, ma all'inizio degli anni '60 si sperimenta anche oltre Oceano, la Rai parla in diretta con l'America. La mia esperienza di tanti anni con l'azienda di stato, la Rai, è quella che parlando, avendo un linguaggio e facendolo in maniera semplice si crea il linguaggio del mondo". La manifestazione, promossa dal Consolato Generale d'Italia e Rai - Radiotelevisione italiana, curata da Marco Giudici (The Italian Academy for Advanced Studies, Columbia University), è stata organizzata in collaborazione con Rai Teche, con il patrocinio della Fondazione Mike Bongiorno, Askanews e La Voce di New York media partner con il sostegno di US Wind e il supporto tecnico di Ciao Usa TV.