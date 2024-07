Vicebrigadiere ucciso, ragazzo bendato: indagato carabiniere che scattò foto È indagato il carabiniere che ha scattato la foto che ritrae Christian Gabriel Natale Hjorth, indagato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, bendato e con le mani legate in una stanza della caserma di via in Selci, a Roma. Al militare viene contestata la rivelazione del segreto d'ufficio. Nellʼinchiesta stralcio della Procura di Roma era stato già iscritto nel registro degli indagati un sottufficiale con lʼaccusa di abuso. L'attività degli inquirenti prosegue per accertare chi sia stato a diffondere l'immagine sui social network. Intanto sono stati depositati in Procura i risultati dell'autopsia sul corpo di Rega, ucciso con undici coltellate, che potranno confermare o meno la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 25 e il 26 luglio.