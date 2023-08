Zuckerberg frena, saprete da me della sfida con Musk

Mark Zuckerberg frena sul combattimento di arti marziali miste in una location epica preannunciato dal suo sfidante, Elon Musk. "Amo questo sport - ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X - sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto".