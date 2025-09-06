Zingaretti, di Camilleri mi mancano libri, voce civile, amicizia

Oggi sono 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Di lui mi mancano tre cose. Mi mancano i libri che avrebbe scritto, così divertenti e così profondi. Mi mancano soprattutto quelli dedicati a Salvo Montalbano che mi permettevano di andare a trovare quel mio vecchio amico di Vigata, per sapere come se la passava. E poi credo che Andrea, nonostante il grande successo ottenuto in tutto il mondo, sia un autore ancora da scoprire pienamente. Questo sarà il divertimento e il compito delle nuove generazioni quando, rileggendolo tra qualche anno, ne faranno una lettura più ampia, permettendosi dei punti di vista che solo la distanza del tempo può concedere.

Con queste parole Luca Zingaretti ricorda sui social Andrea Camilleri, in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore e maestro di impegno civile. Ma non sono solo i libri a mancare, continua l'attore e regista: "E poi mi manca la sua voce "civile". Andrea era uno di quei pochi intellettuali autorevoli a cui si guardava quando c'era bisogno di una direzione, di un suggerimento. Quando, raramente, si esprimeva su qualcosa faceva il punto nave sull'argomento e rimetteva le cose in ordine. Come tutti gli intellettuali di questo tipo, posso dire che se ne sente già la mancanza".

Il ricordo si fa infine più personale e intimo: "E poi, soprattutto mi manca l'amico. Quello da vedere o a cui telefonare, magari raramente, ma di cui hai bisogno quando cerchi un consiglio o un conforto. Quegli amici più grandi, più esperti e più saggi che illuminano il cammino. Mi manca Andrea perché, e questo non l'ho mai detto a nessuno, era un uomo buono, capace di ascoltare, e giusto. E scusatemi se non mi sembra una cosa da poco. Buon compleanno, Andrea caro! Qui ti si continua a volere un gran bene!!!"

Luca Zingaretti renderà omaggio all'autore, lunedì 15 settembre in prima serata su Rai 3, con la lettura scenica "Autodifesa di Caino" di Andrea Camilleri, nell'ambito del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100.