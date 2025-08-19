Zelesnky, 'le garanzie di sicurezza ci saranno'

"Le garanzie di sicurezza ci saranno": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che il lavoro su questo tema proseguirà "anche domani".

"Ieri si sono tenuti importanti colloqui a Washington con il presidente degli Stati Uniti e i leader europei. Si tratta di un passo davvero significativo verso la fine della guerra e la sicurezza dell'Ucraina e del nostro popolo", ribadisce il capo dello Stato. "Stiamo già lavorando sui contenuti concreti delle garanzie di sicurezza. Oggi continuiamo il coordinamento a livello di leader, ci saranno discussioni, stiamo preparando i formati appropriati".

"Continueremo a lavorare anche domani. Anche i consiglieri per la sicurezza nazionale sono ora in costante contatto. Le garanzie di sicurezza ci saranno. Ringrazio tutti i partner per la determinazione e il sostegno. L'Ucraina sente questa forza. E faremo tutto il possibile affinché la strada verso la pace diventi realtà, grazie alla partnership, alle garanzie di sicurezza e al coraggio del popolo ucraino", conclude Zelensky.