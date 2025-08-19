Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Zelesnky, 'le garanzie di sicurezza ci saranno'
19 ago 2025
Zelesnky, 'le garanzie di sicurezza ci saranno'

'Il lavoro proseguirà anche domani'

'Il lavoro proseguirà anche domani'

'Il lavoro proseguirà anche domani'

"Le garanzie di sicurezza ci saranno": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che il lavoro su questo tema proseguirà "anche domani".

"Ieri si sono tenuti importanti colloqui a Washington con il presidente degli Stati Uniti e i leader europei. Si tratta di un passo davvero significativo verso la fine della guerra e la sicurezza dell'Ucraina e del nostro popolo", ribadisce il capo dello Stato. "Stiamo già lavorando sui contenuti concreti delle garanzie di sicurezza. Oggi continuiamo il coordinamento a livello di leader, ci saranno discussioni, stiamo preparando i formati appropriati".

"Continueremo a lavorare anche domani. Anche i consiglieri per la sicurezza nazionale sono ora in costante contatto. Le garanzie di sicurezza ci saranno. Ringrazio tutti i partner per la determinazione e il sostegno. L'Ucraina sente questa forza. E faremo tutto il possibile affinché la strada verso la pace diventi realtà, grazie alla partnership, alle garanzie di sicurezza e al coraggio del popolo ucraino", conclude Zelensky.

