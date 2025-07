Zelensky,quota armi ucraine nell'esercito al 50% in 6 mesi

"Per quanto riguarda le armi, il compito è quello di aumentare la quota di armi ucraine nelle nostre Forze di Difesa al 50% nei prossimi sei mesi, aumentando la nostra produzione. Questo è assolutamente realistico": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' necessario "garantire un aumento significativo" dell'utilizzo e della portata dei droni ucraini contro gli obiettivi russi: "Ogni sito in Russia che Mosca utilizza per produrre armi deve essere alla portata delle nostre Forze di Difesa".