Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
13 ago 2025
Zelensky,'Mosca non può mettere veto su Kiev in Ue e Nato'

Il presidente ucraino parla da Berlino dopo le videconferenze

"La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Unione europea e nella Nato", lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla conferenza stampa con il cancelliere Friedrich Merz dopo l'incontro in teleconferenza con gli altri leader europei e con il presidente Trump. Zelensky ha poi aggiunto: "Putin non vuole la pace, vuole occupare tutta l'Ucraina. Abbiamo bisogno di esercitare ulteriore pressione su Putin, con le sanzioni, perché ci sia un immediato cessate il fuoco".

