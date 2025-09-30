Martedì 30 Settembre 2025

30 set 2025
Zelensky,centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni

Scollegata da rete e alimentata da generatori, uno fuori uso

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante il suo discorso serale. "È il settimo giorno ormai e, tra l'altro, non era mai successo prima, che la centrale nucleare di Zaporizhia è in stato di emergenza. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica", ha affermato. La centrale riceve elettricità da generatori diesel ma uno di questi è già fuori uso.

