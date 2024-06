Il presidente cinese Xi Jinping "mi ha dato la sua parola" che non venderà armi alla Russia. Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con Joe Biden a margine del G7 di Borgo Egnazia. "Ho avuto un colloquio telefonico con il leader della Cina. Ha detto che non venderà armi alla Russia. Vedremo", ha aggiunto.