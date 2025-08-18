Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
Zelensky, 'vogliamo la pace e deve essere duratura'
Ultima ora
Zelensky, 'vogliamo la pace e deve essere duratura'
18 ago 2025
Zelensky, 'vogliamo la pace e deve essere duratura'

'La Russia deve porre fine alla guerra che ha iniziato'

'La Russia deve porre fine alla guerra che ha iniziato'

'La Russia deve porre fine alla guerra che ha iniziato'

"Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X al suo arrivo a Washington. "La pace deve essere duratura - continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace".

"La pace deve essere duratura - sottolinea Zelensky -. Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del Donbass e Putin la usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezza' nel 1994, ma non funzionarono".

"Naturalmente, la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta allora, proprio come gli ucraini non hanno rinunciato a Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022. Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per la loro indipendenza. Ora i nostri soldati hanno ottenuto successi nelle regioni di Donetsk e Sumy", aggiunge.

© Riproduzione riservata

