Stop ai barbari della domenica

Stop ai barbari della domenica
Zelensky visita oggi la Svezia, focus su 'export difesa'
22 ott 2025
  Zelensky visita oggi la Svezia, focus su 'export difesa'

Zelensky visita oggi la Svezia, focus su 'export difesa'

Il presidente ucraino incontra il premier svedese Kristersson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà oggi in Svezia e i due paesi faranno un annuncio sulle "esportazioni di difesa", ha dichiarato stamattina il governo di Stoccolma in un comunicato.

Zelensky e il premier svedese Ulf Kristersson si incontreranno nella città di Linkoping, sede del gruppo di difesa Saab produttore del caccia Gripen. "Dopo l'incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio sulle esportazioni di difesa", ha dichiarato Stoccolma.

"Dopo il loro incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio in merito all'esportazione di prodotti per la difesa", ha dichiarato il governo in una nota. "Un'Ucraina forte e capace è una priorità fondamentale per la Svezia e continueremo a garantire che l'Ucraina possa contrastare l'aggressione russa", ha scritto Kristersson sulla piattaforma social X.

L'anno scorso, la Svezia ha sospeso i piani per l'invio dei suoi caccia Gripen a Kiev, dopo che i Paesi partner avevano chiesto che la priorità fosse data agli F-16 americani. La conferenza stampa è prevista per le ore 15.

