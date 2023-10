Zelensky visita Kupiansk al fronte orientale

- KIEV, 03 OTT - Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi di aver visitato il fronte orientale, nella zona delle località di Kupiansk e Lyman, bersaglio di un'offensiva delle truppe russe. "Oggi visitiamo le nostre brigate che combattono in una delle zone più calde, Kupiansk e Lyman", ha scritto Zelensky su Telegram, pubblicando un video in cui si vede il presidente ucraino con i soldati in quello che sembra un rifugio fortificato.