Zelensky vede Macron, 'valutiamo più aerei Mirage a Kiev'

Abbiamo valutato la possibilità di espandere la nostra flotta aerea con ulteriori velivoli Mirage, nonché la coproduzione e l'investimento in droni intercettori. Insieme alla Francia, stiamo facendo tutto il possibile per proteggere al meglio i cieli ucraini. Contiamo su buone decisioni nel prossimo futuro". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a margine del summit Nato a L'Aja "per coordinare i prossimi passi congiunti e discutere gli sforzi diplomatici volti ad aumentare la pressione sulla Russia".