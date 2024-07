Zelensky, Varsavia potrà abbattere razzi nei cieli ucraini

L'accordo di sicurezza firmato tra Polonia e Ucraina "include una disposizione per l'abbattimento di missili e droni russi lanciati nello spazio aereo ucraino in direzione della Polonia. Ci impegniamo a metterlo in pratica". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Collaboreremo anche sugli aerei da combattimento, sia quelli già trasferiti dalla Polonia, sia la possibilità di trasferirne altri in futuro. Nel nostro accordo sulla sicurezza abbiamo formalizzato l'addestramento della legione ucraina, una nuova unità militare volontaria, sul territorio polacco", ha aggiunto. Zelensky ha incontrato oggi a Varsavia il primo ministro polacco, Donald Tusk.