Domenica 24 Agosto 2025

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Zelensky, truppe straniere dopo guerra importanti per Kiev
24 ago 2025
Zelensky, truppe straniere dopo guerra importanti per Kiev

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia è "importante", poiché Kiev cerca di lavorare su potenziali garanzie di sicurezza con i suoi alleati occidentali. La questione della "presenza sul campo, come si dice, dei 'boots on the ground', è importante per noi", ha affermato Zelensky parlando a fianco del primo ministro canadese Mark Carney, in visita a Kiev in occasione del Giorno dell'Indipendenza ucraina.

