Giovedì 4 Settembre 2025

4 set 2025
  Zelensky, Trump scontento per acquisti Ue di petrolio russo

Zelensky, Trump scontento per acquisti Ue di petrolio russo

Donald Trump ha espresso la sua frustrazione nei confronti dei Paesi dell'Ue che continuano ad acquistare petrolio russo, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente statunitense ha parlato con lui e i leader europei. "Il presidente Trump è molto insoddisfatto del fatto che il petrolio russo venga acquistato dall'Europa. Tra gli altri, ci sono due paesi, sappiamo che sono Ungheria e Slovacchia", ha detto Zelensky ai giornalisti a Parigi dopo la videocall dei volenterosi.

© Riproduzione riservata