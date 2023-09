Zelensky: “Superiorità aerea russa ferma controffensiva”

Kiev, 8 settembre 2023 - La superiorità aerea russa "ferma" la controffensiva ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, deplorando il rallentamento nelle sanzioni alla Russia e nelle forniture di armi a Kiev da parte dell'Occidente.

La polemica

Lamentandosi delle lentezza delle consegne di armi occidentali e delle sanzioni alla Russia, Zelensky ha ribadito: "Se noi non siamo in cielo e la Russia sì, ci fermano dal cielo. Fermano la nostra controffensiva". Il presidente ucraino ha quindi chiesto armi più "potenti e a lungo raggio". Le consegne di armi a Kiev e le nuove sanzioni contro la Russia stanno diventando "complicate e lente", ha aggiunto.

Pacchetto aiuti Usa

Nel frattempo dal Dipartimento della Difesa Usa arriva l’annuncio di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina, il secondo in 24 ore dopo quello presentato dal segretario di Stato Antony Blinken in visita a Kiev. Si tratta, si legge in una nota del Pentagono, di un invio del valore di 600 milioni di dollari, che include tra l'altro munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), munizioni di artiglieria da 105 mm e strumento per lo sminamento.