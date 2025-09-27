Sabato 27 Settembre 2025

Sabato 27 Settembre 2025

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
27 set 2025
Zelensky sui droni russi, l'Italia potrebbe essere la prossima

Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Lo ha affermato in un post su X.

"Alcuni paesi potrebbero temere di trasferire i sistemi di difesa aerea in Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono così tanti intercettori al mondo. Ciò che serve invece è la conoscenza: l'esperienza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, dei vertici delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea", ha aggiunto.

