Zelensky, 'Solidarietà a Israele' per Netanyahu" (90 characters)"

Ho avuto un colloquio telefonico con Benyamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha espresso la sua "solidarietà" al premier israeliano in seguito agli attacchi di Hamas. "Ho parlato con Netanyahu per esprimere la solidarietà dell'Ucraina con Israele, che sta subendo un attacco senza scrupoli su larga scala, e per esprimere le mie condoglianze per le molteplici vittime", ha detto Zelensky, aggiungendo "abbiamo anche discusso delle conseguenze dell'attacco per la situazione di sicurezza nella regione e oltre".