Zelensky, si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza

Un piano per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza: la proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir Starmer, ai leader della coalizione dei Volenterosi nel corso dell'ultima riunione. E a riferirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista ad Axios.

Zelensky sottolinea come la situazione tra l'Ucraina e Gaza sia differente, ma afferma di aver dato la sua disponibilità a lavorare a tale piano che dovrebbe vedere la luce - spiega - molto presto: "Nel giro di una settimana o dieci giorni". Il leader ucraino aggiunge anche di essere "scettico" sulla possibilità che Vladimir Putin sia pronto ad accettare un piano di pace simile.

Nella stessa intervista, Zelensky afferma che le nuove sanzioni alla Russia "faranno la differenza" perché danneggeranno la macchina da guerra russa ma su Vladimir Putin serve una pressione maggiore. "Il presidente Trump è preoccupato per un'escalation. Ma penso che se non ci saranno negoziati, ci sarà comunque un'escalation. Penso che se Putin non si ferma, abbiamo bisogno di qualcosa per fermarlo. Le sanzioni sono un'arma, ma abbiamo anche bisogno di missili a lungo raggio".