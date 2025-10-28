Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveFrancesca BarraAffitti breviOrban MeloniIsraele GazaGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, serve sostegno dell'Europa per 2-3 anni di lotta
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, serve sostegno dell'Europa per 2-3 anni di lotta

Zelensky, serve sostegno dell'Europa per 2-3 anni di lotta

'L'ho ribadito a tutti i leader europei'

'L'ho ribadito a tutti i leader europei'

'L'ho ribadito a tutti i leader europei'

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. "L'ho ribadito a tutti i leader europei. Ho detto loro che non combatteremo per decenni, ma che dovete dimostrare che per un certo periodo sarete in grado di fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina", ha detto Zelensky. "Ed è per questo che hanno in mente questo programma: 2-3 anni", ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla proposta della Commissione Europea di sbloccare gradualmente i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina