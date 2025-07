Zelensky sente Trump, 'discusse soluzioni per la difesa'

Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con Donald Trump. "È stata un'ottima conversazione", ha sottolineato il leader ucraino su X. "Abbiamo discusso i mezzi e le soluzioni necessari per garantire una migliore protezione della popolazione dagli attacchi russi e per rafforzare le nostre posizioni. Siamo pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per raggiungere la pace. Abbiamo concordato di sentirci più spesso al telefono e di coordinare le nostre azioni anche in futuro", ha detto Zelensky, aggiungendo che Trump "ha condiviso i dettagli del suo incontro con il Segretario Generale della Nato" Mark Rutte.