Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora

Zelensky sente Lagarde, 'garantire uso degli asset russi'
10 ott 2025
Zelensky sente Lagarde, 'garantire uso degli asset russi'

Telefonata tra Volodymyr Zelensky e la presidente della Bce Christine Lagarde. "Abbiamo discusso su come garantire un uso equo dei beni russi congelati per proteggere dalla guerra della Russia e aiutare a ricostruire la vita in Ucraina. Esistono soluzioni per raggiungere questo obiettivo. Sono grato per il sostegno. Deve esserci una volontà politica sufficiente in Europa, poiché la maggior parte di questi beni è concentrata lì. La maggioranza dei nostri partner ci sostiene in questo sforzo e contiamo sulla loro azione. Abbiamo concordato di lavorare a stretto contatto con i leader europei", scrive il presidente ucraino su X.

