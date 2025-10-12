Domenica 12 Ottobre 2025

Zelensky, seconda telefonata in due giorni con Trump

'Dalla difesa aerea al lungo raggio e al settore energetico'

"Ho appena parlato con POTUS - per la seconda volta in due giorni - e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva. Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione: la difesa delle vite umane nel nostro Paese, il rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio. Abbiamo anche discusso molti dettagli relativi al settore energetico. Il Presidente Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo concordato di proseguire il dialogo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

