Zelensky, seconda telefonata in due giorni con Trump

"Ho appena parlato con POTUS - per la seconda volta in due giorni - e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva. Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione: la difesa delle vite umane nel nostro Paese, il rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio. Abbiamo anche discusso molti dettagli relativi al settore energetico. Il Presidente Trump è ben informato su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo concordato di proseguire il dialogo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.